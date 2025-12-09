رئيس حكومة كوردستان يعزي بضحايا سيول جمجمال ويوجه بتقديم مساعدات عاجلة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن تعازيه لأسر ضحايا السيول التي اجتاحت ناحية شورش التابعة لقضاء جمجمال، والتي أسفرت عن وفاة مواطنين اثنين وتسببت في أضرار مادية طالت منازل السكان والمدارس والدوائر الحكومية.

وقال مسرور بارزاني في رسالة رسمية، إنه يشارك عوائل الضحايا حزنهم ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن الحكومة تتابع عن قرب تطورات الأوضاع الناتجة عن الفيضانات.

وأضاف رئيس الحكومة أنه أصدر توجيهات عاجلة للوزارات المعنية والإدارات المحلية للتدخل السريع في المناطق المتضررة، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للمواطنين، بما في ذلك معالجة آثار الأضرار وتأمين الاحتياجات الطارئة.

وشهدت مناطق عدة من إقليم كوردستان منذ ظهر الثلاثاء 9/12/2025 عاصفة مطرية شديدة، تحولت إلى سيول في چمچماڵ وبازيان وگرميان وانقطاع بعض الطرق، في حين تواصل فرق الطوارئ جهودها لإنقاذ المواطنين العالقين داخل تجمعات السيول وإعادة فتح الطرق المغلقة.