ورشة عمل لا تتوقف.. هورامان ترتدي حلة جديدة لاستقبال السياح وتسهيل حياة سكانها

منذ 20 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- -تشهد منطقة هورامان، إحدى أبرز الوجهات السياحية في محافظة حلبجة، حركة تطوير متسارعة في بنيتها التحتية، حيث باشرت الحكومة بتنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية المنطقة للسياح وتوفير سبل الراحة لسكانها.

وتتركز الأعمال الحالية على توسعة وتعبيد الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى تحديث شبكات الصرف الصحي في الأزقة الداخلية، وهي خطوات لاقت ترحيباً واسعاً من الأهالي الذين طالما عانوا من صعوبة التنقل، خاصة في فصل الشتاء.

ترحيب شعبي وأمل بمزيد من الخدمات

يعبر نور الدين مصطفى، وهو رجل دين في المنطقة، عن تقديره لهذه الجهود قائلاً: "تتميز منطقتنا بطبيعتها الجبلية الوعرة، مما يجعل التنقل صعباً، خصوصاً في الشتاء. توسعة الشوارع وتأهيلها أمر ضروري لحركة السيارات، ونحن نثمن عالياً هذه المبادرة ونشكر القائمين عليها".

من جانبه، يؤكد المواطن ياسين فتح الله على الأهمية السياحية للمنطقة، مضيفاً: "هورامان وجهة سياحية، وكلما زادت الخدمات فيها، أصبحت أفضل. نشكرهم على المشاريع الحالية في الشوارع والأزقة، ونتطلع إلى المزيد من الخدمات في المستقبل".

خمسة مشاريع حيوية بتكلفة ملياري دينار

تعتبر منطقة هورامان، بجمالها الطبيعي وتراثها الثقافي الغني، مقصداً لآلاف السياح سنوياً، مما يجعل تطوير بنيتها التحتية أولوية لتسهيل حركة الزوار والسكان المحليين على حد سواء.

وفي هذا السياق، كشف حميد بارام، مدير ناحية بيارة، عن تفاصيل الخطة الحكومية قائلاً: "تم تخصيص خمسة مشاريع خدمية لناحيتي طويلة وبيارة بميزانية تتجاوز ملياري دينار، وقد بدأ تنفيذ بعضها بالفعل".

وأوضح بارام تفاصيل المشاريع كالتالي:

في طويلة: يجري العمل على مشروع لتأهيل وتطوير شوارع الناحية بتكلفة 700 مليون دينار. يشمل المشروع تحديث شبكات المياه والصرف الصحي وكافة الخدمات الأخرى المرتبطة بالشوارع، وقد تم إنجاز نسبة جيدة منه.

في بيارة: يُنفذ مشروع آخر لتأهيل الطرق يشمل التبليط بالخرسانة وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي، وذلك بتكلفة تقارب 342 مليون دينار، وقد اكتمل حوالي 60% من العمل فيه.

هورامان: ركيزة أساسية للسياحة في حلبجة

تُعد ناحية بيارة، التي تضم 28 قرية، مركز منطقة هورامان ونقطة انطلاق رئيسية نحو المواقع السياحية في محافظة حلبجة. الإقبال المتزايد من السياح سنوياً هو خير دليل على مكانة هورامان كمنطقة فريدة تجمع بين سحر الطبيعة وعمق التاريخ، مما يجعلها أحد المحركات الرئيسية لتنمية القطاع السياحي في المحافظة.

لا تقتصر أهمية هورامان على كونها مركزاً حضارياً وثقافياً عريقاً، بل تمثل أيضاً، بفضل طبيعتها الخلابة وتاريخها الغني، ركيزة أساسية لتنمية القطاع السياحي في محافظة حلبجة بأكملها. وتؤكد هذه المشاريع أن الحكومة تمضي قدماً في خططها لتعزيز هذا القطاع الحيوي، وتحويل جمال المنطقة إلى واقع تنموي مستدام.

تقرير : اسان محمد – كوردستان24 – حلبجة