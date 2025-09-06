سقوط جسر في كربلاء وأنباء عن إصابات بين المواطنين

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24، اليوم السبت 6 أيلول 2025، بسقوط جسر كونكريتي قيد الإنشاء في منطقة "العطيشي" بمدخل محافظة كربلاء.

الأنباء الأولية تشير إلى أن سقوط الجسر أسفر عن إصابات بين المواطنين، المتواجدين في تلك المنطقة.

وفقاً لـ شهود عيان تمكنت فرق الدفاع من نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وما تزال الجهود مستمرة لإنقاذ شخصين آخرين يعتقد أنهما عالقان تحت الأنقاض.

الحادث تسبب أيضاً بخسائر مادية كبيرة للسيارات المتضررة، بينما لم تصدر السلطات الرسمية أي بيان يوضح أسباب انهيار الجسر حتى الآن.