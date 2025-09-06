السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن شبهات تهريب النفط العراقي

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية.

وشدد السوداني على عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.

وكانت شركة سومو لتسويق النفط العراقية، اعلنت خلال شهر 8 من العام الجاري، في بيان رسمي، أن وثيقة تم تسريبها مؤخراً تحتوي على ملاحظات تقنية حول تتبع ناقلات النفط، إلا أن الشركة نفت أن تكون هناك عمليات تهريب أو خلط للنفط.

مؤكدة أن الوثيقة أُسيء تفسيرها وأن أنشطتها تحت مراقبة دائمة مع الأجهزة الأمنية.

من جهتها، حذّرت تقارير محلية وعالمية من شبكة تهريب معقدة تُدرّ أرباحًا ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا لصالح جهات محلية واقليمية، عبر تحويل النفط المدعوم وتصديره خارج البلاد عبر موانئ الجنوب، بطرق تشمل التلاعب بنظام التتبع البحري والتزوير الوثائقي.

اقتصاديون محليون حذروا من أن استمرار هذه العمليات قد يوقع العراق تحت طائلة عقوبات دولية، مؤكدين على أن تهريب النفط يمثّل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الاقتصادي والسمعة الدولية للبلاد