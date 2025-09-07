السليمانية تستضيف مهرجاناً للمنتجات المحلية

منذ 19 ساعة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت النسخة الثانية من مهرجان معبر السليمانية، والذي يشكل بوابةً للتعريف بالمنتجات المحلية، وفرصة لتسويقها.

الطعام هنا ليس فقط حاجة للحياة، وإنما رحلة نحو عالم من اللذة والفائدة، فمن رائحة الخبز الحار المنبعثة من الأفران، إلى حلاوة طعم الفواكه، واجتماع الأحباء في إعداد الطعام يزيد من متانة الروابط الاجتماعية.

وقالت نازنين فتاح، وهي واحدة من زائرات المهرجان، إن "وجود هذا النوع من المهرجانات مهم جداً، ليستمتع الجيل الحالي بالمأكولات الشعبية التي تعده المبدعات من النساء في هذا المهرجان، وليتعرفوا على التراث الغذائي لبلادهم".

تعتمد صحة الإنسان بشكل أساسي على نوعية الطعام الذي نتناوله، وعندما نملأ أجسادنا بالطعام الجيد، تصبح عقولنا أكثر وضوحًا، وتصبح قلوبنا أقوى، وتصبح أرواحنا أكثر استرخاءً.

وقال وريا علي، الذي يمتلك مطعماً: "هذه النوعية من المهرجانات مهمة جداً لتعريف الجيل الجديد المقبل على التكنولوجيا، ليتعرفوا على تراثنا الشعبي والأطعمة التقليدية".

كوسرت أنور، صاحب مطعم أيضاً، قال من جانبه: "شاركنا بالمأكولات البحرية، نقدم هنا كافة الأنواع، من الأسماك والأخطبوط، والروبيان وأنواع أخرى، هناك طلب كبير على هذه المأكولات، لأنها جديدة على مواطني إقليم كوردستان، ولم يتذوق المأكولات البحرية كلها، سوى 20 % من المواطنين".

المهرجان هو بوابة للعلامات التجارية المحلية والأجنبية لتقديم منتجاتها وخدماتها للزوار، وتشارك في المهرجان علامات تجارية وشركات متنوعة. على سبيل المثال، المطاعم، والمقاهي، وعيادات الأطباء، والصيدليات، ومكاتب العقارات، والحرف اليدوية قد شاركت أيضًا، وقدم العديد من العلامات التجارية خصومات خاصة على منتجاتها أو هدايا خاصة للمشاركين والزوار.