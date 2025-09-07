بالتزامن مع ارتفاع إصابات الحمى النزفية.. الزراعة الاتحادية تشدد إجراءات السلامة في محال بيع اللحوم

منذ 15 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أطلقت وزارة الزراعة الاتحادية، تعليمات جديدة خاصة بمحال بيع اللحوم، ضمن بغداد والمحافظات، مؤكدة انزالها عقوبات بحق المخالفين منهم، تتضمن الغرامة أو السجن، بالتزامن مع ارتفاع أعداد إصابات الحمى النزفية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، في تصريح تابعته كوردستان24: إن إصابات الحمى النزفية في البلاد، بلغت 275، بضمنها 37 وفاة، تصدرتها ذي قار بـ 104 إصابات وتسع وفيات، فيما بلغت لبغداد 40 إصابة بضمنها ست وفيات، أما في محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار، فكانت الأقل، وبلغت إصابة واحدة لكلٍّ منها.

من جانبه، أوضح مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة التابعة للوزارة ثائر صبري حسين، أن "الدائرة أطلقت تعليمات جديدة بحقِّ محال القصابة المخالفة لتعليماتها الصحية الخاصة بمرض الحمى النزفية ضمن العاصمة أو المحافظات، تتضمن الغرامة أو السجن، ووفقاً لقانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013. وبين أن التعليمات الخاصة بمحال القصابة تتضمن ضرورة توفير برَّادات لحفظ اللحوم المذبوحة إضافة إلى أجهزة تبريد لتلك المحال، مع ضرورة أن تكون الذبائح العراقية كاملة، وتحمل ختماً واضحاً مثبتاً فيه مصدر الذبح وتاريخه واسم المجزرة، مع التشديد على نظافة تلك المحال، منوهاً بأن الذبائح المستوردة ترِد وهي مقطَّعة من المصدر.

وبشأن تطوير عمل المجازر وتطبيقها لأعلى معايير السيطرة النوعية والمتابعة البيطرية والصحية، كشف حسين عن أن ست محافظات هي نينوى وكربلاء المقدسة والأنبار وبابل وكركوك والديوانية، تضم مجازر نظامية مجهزة بتقنيات حديثة وتبريد ونقل، وآلية لوضع لواصق خاصة على الذبائح بعد إجراء الفحص البيطري، كما أنها مزوَّدة بتقنية الـ (باركود) الذي يبين نوع وتاريخ إنتاج اللحم واسم الفاحص، بهدف معرفة جودة ومصدر اللحوم ومنع تسرُّب غير المفحوص منها إلى الأسواق، بما يضمن توفير لحوم آمنة لمقتنيها، كاشفاً عن أن حاجة البلاد من المجازر تصل إلى 300، مقابل ما موجود منها حالياً والبالغ 52 فقط.

وكشف في السياق ذاته، عن إطلاق دائرته خلال الأسبوع الماضي، حملة مجانية شاملة ضمن بغداد و15 محافظة، بالتعاون مع مجالس المحافظات والدوائر والجمعيات الفلاحية، ضدَّ مرض الحمى النزفية، والمتضمنة رشَّ الأبقار والجاموس إضافة إلى تغطيس الأغنام والماعز بالمبيدات، ضدَّ حشرة القرَّاد وهي المسبِّب الرئيس للمرض.