الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض ثلاث مسيّرات أُطلقت من اليمن

منذ 14 ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه اعترض ثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن، وذلك بعدما توعّد المتمردون الحوثيون بالانتقام لمقتل رئيس وزرائهم في غارة جوية إسرائيلية الشهر الماضي.

وجاء في بيان للجيش "قبل وقت قصير، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيّرة إطلقت من اليمن"، لافتا الى أن اثنتين منها أُسقطتا قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي. ولم يحدد البيان ما آلت اليه المسيرة الثالثة.

والخميس، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحوثيين في اليمن برد قاسٍ بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي ينفذها المتمردون المدعومون من إيران على إسرائيل.

وأثار تأكيد اسرائيل الشهر الفائت مقتل رئيس حكومة الحوثيين ومسؤولين آخرين، غضبا لدى قيادة المتمردين الذين توعدوا بمواصلة هجماتهم على الدولة العبرية دعما للفلسطينيين في غزة، في مسار "ثابت وتصاعدي".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية بانتظام، وغالبا ما يتمّ اعتراضها.

كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويقول المتمردون اليمنيون إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.

AFP