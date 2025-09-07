إصابة ديمبيلي ودويه مع المنتخب تغضب سان جيرمان

منذ 14 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أبدى نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، غضبه الشديد جراء افتقاد جهود الثنائي عثمان ديمبيلي وديزيري دويه حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد إصابتهما خلال مباراة فرنسا وأوكرانيا بتصفيات مونديال 2026.

وقال النادي الباريسي، في بيان: "بعد تأكيد إصابة عثمان ديمبيلي وديزيري دويه - مع عواقب رياضية كبيرة على اللاعبين والنادي - أرسل باريس سان جيرمان خطاباً إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

وأوضح أنه دعا "بشكل عاجل" في الخطاب إلى إيجاد "بروتوكول جديد للتنسيق الطبي الرياضي بين الأندية والمنتخب الوطني، أكثر شفافية وتعاوناً، لجعل صحة اللاعبين ودعمهم الطبي أولوية مطلقة".

وتابع: "باريس سان جيرمان، الذي يتابع الاحتياجات الطبية للاعبيه على مدار العام ويتمتع بمعلومات دقيقة ومفصلة، ​​زود الاتحاد بمعلومات طبية دقيقة، حتى قبل بدء تدريبات المنتخب، حول حجم العمل الذي يمكن للاعبيه تحمله وخطر الإصابة".

النادي أعرب عن "أسفه لعدم مراعاة الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي لهذه التوصيات الطبية، ولعدم التشاور الكامل مع فرقه الطبية".

واعتبر أن الجهاز الفني للمنتخب "تجاهل تحذيره حول الحالة البدنية للاعبيه خاصة ديمبيلي بسبب الإرهاق".

ويعاني ديمبيلي إصابة خطيرة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، يغيب على أثرها عن الملاعب لمدة ستة أسابيع تقريبا.

في حين تعرض دويه للإصابة في ساقه اليمنى وسيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع تقريبا.

وشارك ديمبيلي بديلا لدويه المصاب في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها منتخب "الديوك" أمام أوكرانيا بهدفين دون رد الجمعة.

وأقيمت المباراة في الجولة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في المجموعة الرابعة.

وبعد إصابته، جرى استبدال ديمبيلي في الدقيقة 81.

من جانبه دافع ديدييه ديشامب مدرب "الديوك" عن قرار مشاركة ديمبيلي ودويه عبر قناة "تي في 1" الفرنسية قائلا: " أتفهم حالة الغضب لو كنت مكانهم، لشعرت بنفس الشعور، ونتعامل مع الأمور بجدية واحترافية".

وتابع: "نحن على دراية بحالة اللاعبين عندما نتلقى معلومات حولهم، ولست هنا للمخاطرة باللاعبين، ومنذ لحظة دخول اللاعب إلى الملعب لم يكن هناك ما يدعو للقلق".

وأضاف: "لنأخذ مثالا ريان شرقي وويليام ساليبا مصابان، الأمر محسوم، لم يشاركا".

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، يبدأ باريس سان جيرمان الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام أتالانتا الإيطالي، قبل أن يسافر إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة في الأول من أكتوبر المقبل.

وساهم اللاعبان المصابان بدور مهم في فوز باريس سان جيرمان بثلاثية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وسجل دويه هدفا وحصل على لقب رجل المباراة في فوز الفريق 5-0 على إنتر ميلان في النهائي الأوروبي.

وتم اختيارهما لاحقا ضمن فريق البطولة الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويعد ديمبيلي أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي سيقام حفلها في 21 سبتمبر الجاري.

وبدأ باريس سان جيرمان موسمه في الدوري بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات ويحتل صدارة جدول الترتيب.