طقس العراق.. أجواء صحوة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة

منذ 16 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً تدريجياً بدرجات الحرارة ورياحاً متوسطة الشدة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 8 ايلول 2025، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 38، أربيل 40، نينوى والأنبار 41، كركوك 42، صلاح الدين 43، بغداد وديالى 44، كربلاء المقدسة وبابل وواسط 45، النجف الأشرف والديوانية والمثنى وذي قار 46، ميسان والبصرة 47".

وأضاف، أن "يومي الأربعاء والخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة القادم سيكون صحواً في عموم البلاد مع ظهور قطع من الغيوم في بعض أقسام المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".