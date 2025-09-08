وزير العدل في حكومة كوردستان يمنح الثقة لــ 10 قضاة جدد

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، منح الثقة لـ10 قضاة جدد، في إطار اهتمام حكومة الإقليم بتسهيل معاملات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وبحسب بيانٍ لوزارة العدل، أكد وزير العدل فرست أحمد خلال مراسم منح الثقة على أهمية مهام كاتب العدل، مشيراً إلى أن هذه المهمة لها دور أساسي في خدمة المواطنين.

وقال الوزير: من أجل تنفيذ القانون وترسيخ سيادته وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، فإن دور كاتب العدل بالغ الأهمية، ويجب على كل من هؤلاء الكتّاب الالتزام التام بالقوانين المتعلقة بعملهم، وخدمة المواطنين، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز معاملاتهم ضمن إطار القانون.

وأضافت وزارة العدل أن كتّاب العدل سيباشرون عملهم ابتداءً من الغد في دوائر كاتب العدل الأولى والثانية صباحاً ومساءً وفي بحركة أيضاً.