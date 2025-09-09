افتتاح معرض الاستثمار في أربيل برعاية حكومة إقليم كوردستان

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 9 أيلول 2025، معرض اربيل الدولي السادس للاستثمار في أربيل.

ومن المقرر أن يستمر المعرض أربعة أيام متواصلة، يفتح خلالها أبوابه أمام الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري، ويشارك في المعرض 250 شركة من 16 دولة، ما يجعله واحدًا من أبرز الفعاليات الاقتصادية في إقليم كوردستان.

وقال هردي حاجي سلام، المشرف على المعرض، إن الهدف من تنظيمه هو تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في إقليم كوردستان، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشترين الراغبين في اقتناء وحدات سكنية لإتمام عمليات البيع والشراء مباشرة مع المستثمرين، والاستفادة من عروض وتخفيضات خاصة خلال أيام المعرض.

وأضاف أن المعرض يمثل فرصة مهمة أمام الشركات المحلية والأجنبية لعرض أحدث مشاريعها العقارية، خصوصًا تلك التي تركز على جودة البناء والأنظمة الحديثة في قطاع الإسكان.

وأكد ممثلون عن بعض الشركات المشاركة أن مشاركتهم تهدف إلى استثمار هذه المناسبة في تعزيز حضورهم والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الكوردستاني.

من جانبه، أوضح المهندس أسامة مجيد، ممثل إحدى الشركات المشاركة: "يسرّني أن يُنظَّم هذا المعرض سنويًا برعاية حكومة إقليم كوردستان، فهو يعكس حالة الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في الإقليم. ورغم التحديات المتمثلة في عدم إرسال الميزانية من الحكومة الاتحادية، فإن حكومة إقليم كوردستان ماضية في تنظيم مثل هذه الفعاليات وتطوير الاقتصاد. نأمل أن نكون جزءًا من عملية إنعاش وتنمية اقتصاد كوردستان".

ويُتوقع أن يشهد المعرض خلال أيامه الأربعة توقيع عشرات العقود بين الشركات والزوار، بما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في السوق العقاري الكوردستاني، ويمنح الراغبين فرصة شراء وحدات سكنية بأسعار وتسهيلات خاصة.