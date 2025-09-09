طقس العراق.. أجواء صحوة وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت تسجيل ست محافظات دون الأربعين درجة مئوية.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 9 ايلول 2025، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 36، دهوك 37، أربيل 38، نينوى وكركوك والأنبار 39، صلاح الدين 40، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 42، النجف الأشرف 43، بابل والديوانية 44، واسط والمثنى 45، ذي قار 46، ميسان والبصرة 47".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "الجمعة القادمة سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وبين، أن "طقس يوم السبت سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".