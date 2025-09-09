ضبط 5 مضافات كانت تُستخدم من قبل داعش في صحراء الأنبار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، ضبط 5 مضافات في صحراء الأنبار.

وذكر بيان للاستخبارات، أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الخامسة، تمكنت من العثور على 5 مضافات في صحراء الأنبار تحديداً في وادي الاغري ".

وأضاف البيان أن "المضافات احتوت على أسلحة وعتاد ومواد غذائية، وأخرى خاصة بالدعم اللوجستي، كانت تُستخدم من قبل العناصر الإرهابية.

وأوضح أنه "تم تدمير المواد والمضافات من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة أعلاه".

وتابع أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمديرية الاستخبارات العسكرية في ملاحقة فلول الإرهاب وحرمانهم من الملاذات الآمنة ومصادر الدعم".