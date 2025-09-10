كادحي كوردستان ينعى نائب سكرتير الحزب عن عمر ناهز 62 عاماً

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة المركزية لحزب كادحي كوردستان، اليوم الأربعاء، وفاة نائب سكرتير الحزب سعد خالد حمد أمين بعد صراعٍ مع المرض عن عمر ناهز 62 عاماً.

وُلِد سعد خالد في أربيل عام 1963، وانضم إلى صفوف البيشمركة نهاية عام 1979 ضمن الحزب الاشتراكي الكوردستاني.

في عام 1994 أصبح عضواً في اللجنة المركزية للحزب، ثم عضواً في المكتب السياسي عام 1996.

كما تولى منصب وزير شؤون البرلمان في التشكيلة الوزارية الخامسة لحكومة إقليم كوردستان. وكان يشغل مؤخراً عضو الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي لحزب كادحي كوردستان.