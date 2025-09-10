الرقابة التجارية بأربيل: إتلاف نحو 400 ألف طن من المواد منتهية الصلاحية خلال العام الحالي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير الرقابة في غرفة تجارة أربيل أنه منذ بداية هذا العام أُغلق 102 محلا تجاريا بسبب المخالفات، إضافةً إلى إتلاف أكثر من 390 ألف طن من البضائع المنتهية الصلاحية.

وقال مدير الرقابة في غرفة تجارة أربيل، هوگر علي، "منذ مطلع عام 2025 وحتى 31 آب 2025، قامت مديرية الرقابة التجارية في أربيل بالتعاون مع لجان القائمقامية بزيارة أكثر من 10 آلاف و684 محلاً من بينها: المخابز، المولات، محلات بيع اللحوم، صالونات التجميل، المطاعم، محلات الحلويات، الملابس، العلوة، المكسرات، والخضروات".

وأضاف علي في تصريحٍ لـ كوردستان 24: خلال هذه الزيارات أُغلق 102 محلا، كما فُرضت عقوبات على 1,202 محل آخر.

وأشار إلى أنه أُتلِف نحو 393 ألفاً و573 طناً من البضائع منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط 5,182 سيجارة إلكترونية (Vape)، وبلغت قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين 286 مليوناً و228 ألف دينار.

وأوضح مدير غرفة تجارة أربيل أن العقوبات المفروضة على المخالفين تبدأ من 50 ألف دينار وتصل إلى خمسة ملايين دينار.

ولفت إلى أن البضائع المستوردة تدخل مدينة أربيل وفق الإجراءات القانونية والتعليمات الحكومية، ولكن بسبب بقائها في المخازن والأزمة التي تسببت بها الحكومة الاتحادية ضد إقليم كوردستان، أدى ذلك إلى ركود في حركة السوق وإتلاف كميات كبيرة من البضائع في المخازن.

وختم قائلاً: البضائع التي تم إتلافها شملت الشامبو، مواد التنظيف، مستحضرات التجميل، المكسرات، الحلويات، المواد الغذائية، الشوكولاتة، وعدداً آخر من المواد.