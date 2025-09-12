شرطة لندن تعتقل مشتبهاً به في سلسلة حوادث معادية للسامية

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة اعتقال رجل في إطار تحقيق بسلسلة حوادث معادية للسامية شهدتها مناطق في شمال لندن.

وأفادت الشرطة أنه تم اعتقال الرجل البالغ 37 عاما في منطقة هيندون بشمال لندن للاشتباه بتسببه بأضرار مرتبطة بسبعة اعتداءات بدوافع دينية، مشيرة إلى أنه لا يزال قيد الاحتجاز.

واعتبر المحقق لوك ويليامز الاعتقال بأنه "تطور مهم" بعد تحريات موسعة شملت مراجعة كاميرات مراقبة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلنت الشرطة الخميس استهداف سبعة مبان يهودية بينها أربعة كُنس في حوادث منفصلة خلال الأسابيع الأخيرة.

ورشت المعابد اليهودية ومسكن خاص في منطقة غولدرز غرين التي تسكنها غالبية يهودية بالطلاء، بينما ألقي سائل على مدرسة وسيارة في حادثين آخرين.

ووصفت المفتشة كايتي هاربر التي تقود التحقيق في بيان الخميس قبل الإعلان عن الاعتقال هذه الحوادث بأنها "مثيرة للغثيان ومروعة".

أضافت "نحن ندرك تماما مقدار الألم الذي تسببت به هذه الاعتداءات لمن كانوا عرضة للاستهداف. لن نتسامح مع هذا النوع من السلوك".

وشهدت بريطانيا زيادة في عدد الحوادث المعادية للسامية في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع حاد منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحرب غزة التي تلته.

وسجلت "مؤسسة أمن المجتمع" الخيرية اليهودية 1521 حادثا معاديا للسامية في الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض عن المستوى القياسي الذي بلغ 2,019 حادثا في النصف الأول من عام 2024.

لكن العدد المسجل هذا العام هو الأعلى، وفقا للمؤسسة التي ترصد الارتكابات المعادية للسامية في بريطانيا منذ عام 1984.