يوفنتوس يحسم "ديربي إيطاليا" أمام إنتر ميلان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حسم فريق يوفنتوس "ديربي إيطاليا" أمام ضيفه إنتر ميلان بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم" في قمة لقاءات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحداث المباراة جاءت مثيرة وشهدت تقلبات في نتيجتها، إذ تقدم يوفنتوس مرتين قبل أن يعادل الإنتر النتيجة ويمسك بزمام اللقاء ويتقدم بدوره، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في قلب تأخرهم إلى فوز ثمين في الوقت القاتل من عمر اللقاء.

افتتح "البيانكونيري" باب التسجيل أولا في الدقيقة 14 عبر الإنجليزي لويد كيلي، لكن التركي هاكان تشالهانوغلو عادل النتيجة لـ"النيراتزوري" في الدقيقة 30، قبل أن يمنح مواطنه كينان يلديز الأفضلية ليوفنتوس مجددا بهدف ثان في الدقيقة 38.

وعاد تشالهانوغلو للتسجيل مجددا للإنتر، بعدما أدرك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 65، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، وأضاف زميله الفرنسي ماركوس تورام الهدف الثالث في الدقيقة 76 ليتقدم الإنتر للمرة الأولى في اللقاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الإثارة مع إدراك يوفنتوس للتعادل عن طريق كيفرين تورام -الشقيق الأصغر لماركوس تورام- في الدقيقة 83، وخطف البديل المونتينيغري فاسيلي أدزيتش هدف الفوز لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 3+90.

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ليتصدر جدول المسابقة مؤقتا، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 3 نقاط بتلقيه خسارته الثانية تواليا، ليحتل المركز الحادي عشر مؤقتا.

وفي مباراة أخرى، حقق كالياري فوزه الأول في المسابقة بتغلبه على ضيفه بارما بهدفين دون رد، سجلهما الكولومبي ياري مينا، وماتيا فيليتشي في الدقيقتين 33، و77.

ورفع كالياري رصيده إلى 4 نقاط، ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد بارما عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر.