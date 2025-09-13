مبابي وغولر يقودان ريال مدريد لتخطي عقبة سوسيداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قاد كيليان مبابي وأردا غولر فريق ريال مدريد لتحقيق فوز صعب خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد بهدفين لواحد، السبت، على ملعب "ريالي أرينا" في الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

الفوز هو الرابع تواليا للنادي الملكي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة، مواصلا صدارته لجدول البطولة، فيما توقف رصيد الفريق الباسكي عند نقطتين في المركز السابع عشر.

وحسم ريال مدريد نتيجة اللقاء في الشوط الأول، بعد أن تقدم بهدفين، حيث افتتح الفرنسي كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 12 مستغلا تمريرة خاطئة من دفاع سوسيداد، ليستخلص الكرة قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

وبرغم النقص العددي في صفوف "الميرينغي" بعد طرد مدافعه دين هويسين في الدقيقة 32، إلا أنه تمكن من تسجل الهدف الثاني في الدقيقة 44 عبر التركي أردا غولر، بعد أن حول تمريرة كيليان مبابي العرضية في الشباك.

وفي الشوط، الثاني كثف ريال سوسيداد ضغطه الهجومي سعيا لتقليص الفارق، ليتمكن من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 56 عبر ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء، بعد لمسة يد من داني كارفاخال.

وفي مباراة أخرى، حقق خيتافي فوزه الثالث هذا الموسم بتغلبه على ضيفه ريال أوفييدو بهدفين دون رد، سجلهما ماريو مارتن ريالفيس وبورخا مايورال في الدقيقتين 45+4 و45+9.

ورفع خيتافي رصيده إلى 9 نقاط، متقدما إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر.