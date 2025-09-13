فنزويلا تستنكر احتجاز سفينة أميركية قارب صيد في مياهها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استنكرت فنزويلا السبت احتجاز سفينة أميركية قارب صيد فنزويليا لمدة ثماني ساعات في مياه منطقتها الاقتصادية الخالصة، فيما تقوم القوات الأميركية بدوريات في البحر الكاريبي كجزء من عملية لمكافحة المخدرات.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إن السفينة "كارمن روزا" التي كان على متنها تسعة صيادين احتجزتها الجمعة المدمرة الأميركية "جيسن دانام"، "بشكل غير قانوني وعدائي".

وأوضح البيان أن "السفينة الحربية نشرت 18 عنصرا مسلحا اعترضوا القارب الصغير الأعزل واحتلوه مدة ثماني ساعات"، مشيرا إلى "استفزاز مباشر عبر استخدام وسائل عسكرية بطريقة مبالغة وغير شرعية".

وأضاف "من يصدر الأوامر لهذه الاستفزازات يسعى إلى حادث يبرر تصعيدا حربيا في الكاريبي بهدف (إحداث) تغيير في النظام" في فنزويلا.

وأكدت الوزارة أن "القوة المسلحة الوطنية البوليفارية تابعت وسجلت الحادث دقيقة بدقيقة".

وتابع البيان أن كراكاس "تطالب بأن توقف الولايات المتحدة فورا هذه التصرفات التي تعرض أمن منطقة الكاريبي والسلام فيها للخطر مع دعوتها الشعب الأميركي (...) إلى رفض استخدام جنوده لدعم طموحات نخبة جشعة وقاتلة".

ونشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوات عسكرية في الكاريبي مبررة ذلك بمكافحة كارتلات المخدرات ما يثير توترا شديدا مع فنزويلا.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ضربت "سفينة تقل مخدرات" ما أدى إلى مقتل 11 "إرهابي مخدرات". وقال إنهم أعضاء في كارتل "ترين دي أراغوا" الفنزويلي الذي له وجود في دول عدة وقد صنفه الرئيس الأميركي منظمة إرهابية.

AFP