أوكرانيا تقول إنها تحتاج 120 مليار دولار للدفاع عام 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنها ستحتاج إلى 120 مليار دولار على الأقل العام المقبل للتصدي للغزو الروسي، وستحتاج إلى مبلغ مماثل للحفاظ على جاهزية جيشها، حتى لو انتهت الحرب.

تنفق أوكرانيا حوالى ثلث ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وتعتمد على عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات المالية من حلفائها الغربيين.

وقال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال في مؤتمر صحافي في كييف إن بلاده مهددة بخسارة المزيد من الأراضي لصالح روسيا إذا استمرت الأخيرة في التفوق عليها عسكرياً في ساحة المعركة.

وأضاف شميغال "أعتقد أنه إذا استمرت الحرب فإننا سنحتاج إلى 120 مليار دولار على الأقل للعام المقبل".

وأوضح أنه حتى لو انتهت الحرب، فإن أوكرانيا ستحتاج إلى مبلغ قريب فقط للحفاظ على جاهزية جيشها "في حال شنت روسيا عدواناً ثانياً".

واقترح مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب لدفع تكاليف الدفاع عن أوكرانيا، قائلاً إن الأوكرانيين يتحملون بالفعل عبئاً ضريبياً كبيراً بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من الحرب.

وتقول روسيا إن أي محاولة لمصادرة أصولها تعتبر سرقة وستترتب عليها عواقب.

من جهتها، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لتمويل "قرض تعويضات" لأوكرانيا، لكنها قالت إن الاتحاد المكون من 27 دولة لن يصادر الأصول نفسها.

المصدر: فرانس برس