بولندا وحلف شمال الأطلسي ينشران طائرات بعد ضربات بمسيرات روسية في أوكرانيا المجاورة

أربيل (كوردستان24)- نشرت بولندا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) السبت مروحيات وطائرات مقاتلة على خلفية ضربات بمسيرات روسية في أوكرانيا قرب الحدود البولندية، بحسب ما أعلنت السلطات في البلاد.

وأعلنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية على منصة "اكس" أنه "نظرا لتهديد ضربات الطائرات المسيرة في المناطق الأوكرانية المتاخمة لجمهورية بولندا (...)، تعمل طائرات بولندية وحلفاؤها في مجالنا الجوي، وبلغت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع الراداري أعلى مستويات التأهب".

وأوضح نائب وزير الدفاع سيزاري تومشيك أنه تم أيضا نشر مروحيات.

وبولندا ودول حلف شمال الأطلسي المتواجدة عسكريا على أراضيها في حالة تأهب منذ خرق حوالى عشرين مسيرة يعتقد أنها روسية المجال الجوي البولندي خلال ليل التاسع إلى العاشر من أيلول/سبتمبر.

وأعلنت عدة دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا والسويد زيادة مساهماتها في الدفاعات الجوية البولندية على طول حدودها الشرقية مع أوكرانيا وبيلاروس.

كذلك، تحدث رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك السبت على منصة "اكس" عن "التهديد الذي تشكله المسيرات الروسية الناشطة فوق أوكرانيا، قرب الحدود البولندية".

وأُغلق المجال الجوي فوق مطار لوبلين (جنوب شرق)، ما أدى إلى تحويل رحلات جوية عدة أو تأخيرها.

