المنافذ الحدودية تضبط 21 عجلة مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت 13 أيلول 2025، عن ضبط (21) عجلة صالون دون الموديل المسموح بالاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "مديرية المنفذ تمكنت، استناداً إلى معلومات خاصة واردة للهيأة، وبعد استحصال الموافقة الشفوية من قاضي تحقيق أم قصر، من ضبط سبع حاويات تحتوي على (21) عجلة صالون معدة للتهريب".

وأضافت أن "محضراً أصولياً بالضبط والكشف تم تنظيمه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما تمت إحالة العجلات إلى مركز شرطة كمرك ميناء أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".