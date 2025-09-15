كوريا الشمالية ترفض مطالبة الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كوريا الشمالية رفضها مطالبة الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين، مؤكدة أن وضعها كدولة نووية "مكرس بشكل دائم" في قوانينها و"لا رجعة عنه".

وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان "خلال اجتماع مؤخرا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ارتكبت الولايات المتحدة مجددا استفزازا سياسيا خطيرا بتصنيف حيازتنا لأسلحة نووية على أنه غير قانوني ومطالبتها بنزعه"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأكد البيان أن وضع كوريا الشمالية "المكرس بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للبلاد كدولة نووية، أصبح لا رجعة فيه"، مشيرا إلى عدم وجود "علاقات رسمية" لبيونغ يانغ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من 30 عاما.

أضاف البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا تملك السلطة القانونية ولا التبرير الأخلاقي للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة نووية موجودة خارج معاهدة حظر الانتشار النووي".

وانسحبت كوريا الشمالية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1994 بعد خلاف بشأن عمليات التفتيش النووية، متهمة واشنطن باستخدام الوكالة لانتهاك سيادتها.

وقال البيان إن بيونغ يانغ "ستعارض وترفض بشدة أي محاولة لتغيير الوضع الحالي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وبكونها دولة مسؤولة ومسلحة نوويا"، مستخدمة الاسم الرسمي للبلاد.

ويأتي البيان في أعقاب زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لمنشآت أبحاث الأسلحة الأسبوع الماضي، حيث قال إن بيونغ يانغ "ستطرح سياسة للدفع قدما ببناء قوات نووية وقوات تقليدية في آن واحد".

ومنذ فشل قمة مع الولايات المتحدة عام 2019 بشأن نزع السلاح النووي، تؤكد كوريا الشمالية بشكل مستمر أنها لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية.

AFP