طقس العراق.. استمرار تصاعد الغبار وتذبذب في درجات الحرارة

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تصاعد الغبار وتذبذباً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 15 أيلول 2025، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية مُسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما الرؤية الأفقية فتكون (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".

وذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 34، السليمانية 35، أربيل 37، نينوى 38، صلاح الدين والأنبار 39، ديالى 40، كركوك 41، بغداد وكربلاء المقدسة وبابل 42، النجف الأشرف وواسط 43، والديوانية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة 44".

وأضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى، أن "الخميس القادم سيكون الطقس صحواً مع ظهور غيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تتحول إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مُسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، أما الرؤية الأفقية فتكون (6-8) كم وفي الغبار (1-3) كم".

وتابع، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".