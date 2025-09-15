السفارة الروسية في بوخارست تقول إنّ خرق مسيّرة أجواء رومانيا "استفزاز" أوكراني

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصفت السفارة الروسية في بوخارست اختراق مسيّرة الأجواء الرومانية بـ"استفزاز" من جانب أوكرانيا، وذلك بعد استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية الرومانية الأحد بسبب الحادث.

وأعلنت رومانيا الأحد أنها استدعت السفير الروسي للتنديد بخرق مسيرة روسية مجالها الجوي خلال هجوم على أوكرانيا في اليوم السابق، بعد أيام على حدوث عملية اختراق مماثلة للأجواء البولندية، وهو ما قوبل بإدانة من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأنّ بوخارست أبلغت السفير فلاديمير ليبايف "احتجاجها الشديد اللهجة" على "هذا العمل غير المقبول وغير المسؤول".

من جانبه، وصف ليباييف احتجاج رومانيا بأنّ "لا أساس له من الصحة"، وفقا لبيان أصدرته السفارة ليل الأحد الإثنين.

وأشار البيان إلى أنّه "لم يتم تقديم أي رد ملموس ومقنع" من الجانب الروماني على الأسئلة التي طرحها السفير الروسي بشأن تحديد هوية المسيّرة.

وأضاف أنّ "جميع الحقائق تحمل على الاعتقاد بأن هذا كان بالفعل استفزازا متعمّدا من جانب نظام كييف".

وليل الثلاثاء الأربعاء، خرقت 19 مسيرة روسية أجواء بولندا، في أول حادث من نوعه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ومنذ ذلك الحين، تلزم بولندا ودول حلف شمال الأطلسي التي لها وجود عسكري على أراضيها، حال تأهب قصوى.

AFP