بدء اجتماع مجلس الدولة العراقي لمناقشة إيرادات إقليم كوردستان

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24، اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025، ببدء اجتماع مجلس الدولة العراقي، لمناقشة مسألة الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان.

ويناقش مجلس الدولة العراقي، وهو هيئة قضائية مستقلة، مسألة الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، في خطوة تأتي بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء العراقي، وقد يكون لرأي المجلس تأثير على مسار الخلافات المالية بين بغداد وأربيل.

وأُحيلت قضية الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان ورواتب موظفي الإقليم إلى مجلس الدولة العراقي. ومن المتوقع أن يصدر المجلس رأيه القانوني حول هذا الموضوع، والذي سيُعرض لاحقًا على مجلس الوزراء لمناقشته. وتعد هذه المرة الأولى التي يُعرض فيها ملف بهذا الحجم يتعلق بالعلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على مجلس الدولة.

ما هو مجلس الدولة وما هي صلاحياته؟

مجلس الدولة هو هيئة قضائية وإدارية مستقلة في العراق، ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1933 في العهد الملكي تحت اسم "مجلس تدوين القوانين". تغير اسمه عدة مرات عبر التاريخ حتى استقر على "مجلس الدولة" بموجب قانون صدر عام 2017 استناداً إلى المادة 101 من الدستور العراقي.

أبرز مهام المجلس:

تقديم المشورة: يقدم المشورة القانونية للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب).

إصدار الفتاوى: يصدر فتاوى قانونية لتوضيح النصوص القانونية عند وجود خلاف في التفسير بين الوزارات أو الجهات الحكومية.

صياغة القوانين: يلعب دوراً رئيسياً في صياغة ومراجعة مشاريع القوانين والأنظمة.

القضاء الإداري: يختص بالنظر في القضايا الإدارية من خلال محكمة القضاء الإداري التابعة له.

التوضيح القانوني: يعمل على توضيح النصوص القانونية الملتبسة.

قرارات المجلس.. استشارية وليست ملزمة

من النقاط الجوهرية التي تميز مجلس الدولة أن قراراته وآراءه الاستشارية غير ملزمة للجهات الحكومية، على عكس قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر باتة وملزمة للجميع. هذا يعني أن رأي المجلس بشأن إيرادات الإقليم سيكون بمثابة تفسير قانوني مهم، لكن القرار النهائي يبقى بيد مجلس الوزراء.

تركيبة المجلس

يتألف مجلس الدولة من رئيس، وهو حالياً القاضي عبد الكريم خصباك، ونائبين، بالإضافة إلى 23 مستشاراً وقاضياً، من بينهم قاضيان من الكورد.

يترقب الجميع ما سيصدر عن اجتماع مجلس الدولة، حيث من شأن رأيه أن يوضح الجانب القانوني المتعلق بقرار الحكومة الاتحادية إلزام إقليم كوردستان بتسليم 100% من إيراداته غير النفطية.