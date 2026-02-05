نيجيرفان بارزاني يستقبل مظلوم عبدي في أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس 5 شباط 2026، في مدينة أربيل.

وفي تفاصيل اللقاء، استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي والوفد المرافق له، حيث جرى التباحث حول أوضاع "روج آفا" وسوريا بشكل عام، والاتفاق المبرم بين دمشق و"قسد" بشكل خاص.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم غدٍ الجمعة 6 شباط 2026، مع مظلوم عبدي لمناقشة تفاصيل الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مساء اليوم، إلى مطار أربيل الدولي في زيارة رسمية إلى عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات التي أوردتها "كوردستان 24"، فإن جدول أعمال الوزير الفرنسي ليوم غدٍ سيكون مكثفاً؛ حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات رفيعة المستوى تشمل الرئيس مسعود بارزاني، بالإضافة إلى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي الرامية لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين باريس وأربيل. كما سيتصدر المشهد السوري وتطوراته المتسارعة طاولة النقاش، لا سيما فيما يتعلق بتفاصيل التفاهمات أو الاتفاقات المبرمة بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، بوصفها ملفاً حيوياً للأمن الإقليمي والدولي.