بلدية أربيل تحذر أصحاب المحلات التجارية في سوق "لەنگە" من تعليق الستائر

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بلدية أربيل تدعو أصحاب المحال والتجار في سوق "لەنگە" إلى ضرورة إدخال جميع البضائع والمواد إلى داخل محالهم عند إغلاقها، حفاظاً على سلامتهم وتفادياً لحدوث حرائق، ولا سيما أن تعليق الستائر والأقمشة خارج المحال قد يكون سبباً رئيسياً لاشتعال النيران وانتشارها.

معظم أصحاب المحال في السوق ملتزمون بهذه التعليمات، ونادراً ما تُشاهد ستائر معلقة، فيما تقوم لجان البلدية يومياً بإعطاء التوجيهات بشكل ميداني للتجار، وتثني في الوقت ذاته على الملتزمين.

وقال مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية "چوار"، سردار ستار، لكوردستان24: نحن نشكر التجار الملتزمين بالتعليمات، أما غير الملتزمين فننبههم أكثر من مرة، وفي حال استمرارهم نتولى نحن رفع بضائعهم إلى المكان المخصص، وإن لم يلتزموا بعد ذلك ستُفرض عليهم غرامات مالية.

شهد سوق "لەنگە" خلال السنوات الماضية عدة حرائق، وكان السبب الرئيس فيها تجاوزات بعض التجار، إلا أن حملات لجان البلدية تمكنت من السيطرة على الوضع، وأصبح التجار اليوم أكثر إحساساً بالمسؤولية.

من جانبه، قال ياسين خدر، وهو أحد تجار السوق: البلدية توجهنا يومياً وتخبرنا بعدم ترك الستائر أمام المحال، وهذا في مصلحتنا، لأن السوق احترق ثلاث مرات منذ 2018.

أما التاجر ريباز محمد فأكد قائلاً: نحن كتجار سوق "لەنگە" نطالب رئاسة البلدية بعدم السماح مطلقاً بوضع الستائر أمام المحال، لأنه إذا احترق محل واحد ستحترق جميع المحال.

وتهدف هذه الحملة إلى حماية أرواح وممتلكات التجار من الحوادث والحرائق، إضافة إلى تنظيم المشهد العام للسوق ومنع الفوضى.