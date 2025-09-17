كوردستان24 تكشف مضمون اجتماع اليوم لمجلس الدولة بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر من مجلس الدولة لـ كوردستان24، الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر 2025، أن غالبية القضاة المشاركين في اجتماع اليوم أيّدوا موقف إقليم كوردستان بشأن الإيرادات غير النفطية، في حين عارضه قاضيان فقط.

وبحسب المصدر، فقد انعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الدولة كريم خصباك، بمشاركة 15 قاضياً، فيما تغيّب ستة آخرون، وكان قاضيان في إجازة من أصل 23 قاضياً ومستشاراً يشكّلون المجلس.

وبخصوص ما دار في الاجتماع، أوضح المصدر أنه بعد نحو أربع ساعات من النقاش، لم يكن سوى قاضيين فقط مخالفين لموقف إقليم كوردستان، فيما أيّد 13 قاضياً آخر وجهة نظر الإقليم بخصوص الإيرادات غير النفطية، معتبرين أن مطالب كوردستان بشأن إعادة الإيرادات غير النفطية و حصة الخزينة الاتحادية دستورية وفق قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية.

وأضاف المصدر أن مجلس الدولة سيقدّم غداً الخميس رده النهائي إلى مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في وقت لم يتمكّن فيه اجتماع اليوم لمجلس الدولة من إصدار أي قرار بسبب عدم حسم القضايا القانونية، حيث تم تأجيل الموضوع إلى يوم غدٍ الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025.