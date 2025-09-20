رئيس الوزراء يدقُّ جرس بدء العام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 في إقليم كوردستان، بعد أن دقّ جرس بداية العام في مدرسة (دم دم) بمدينة زاخو، بحضور وزير التربية والتعليم آلان حمه سعيد، والمشرف على إدارة زاخو المستقلة كوهدار شيخو.

وخلال كلمةٍ له بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، قال مسرور بارزاني: أبارك بدء العام الدراسي الجديد لجميع الطلبة والمعلمين وكل أبناء شعب إقليم كوردستان، وأشكر الآباء والأمهات على إرسال أطفالهم إلى المدارس، أنا واثق أن هؤلاء الطلبة سيصبحون في المستقبل قادة، وأن بلدنا سيتقدم أكثر إلى الأمام.

وأضاف مسرور بارزاني: أتقدم بشكر خاص للمعلمين الكرام الذين، رغم كل الصعوبات والأزمات وانقطاع الرواتب، واصلوا أداء دروسهم، معلمونا المخلصون والوطنيون لم يسمحوا أبداً بأن يتوقف مسار التعليم. إنهم بحق نموذج للمحبة والإخلاص للوطن.

ودعا رئيس الوزراء خلال كلمته، المعلمين والطلبة والآباء والأمهات إلى "جعل موضوع الوطنية وحماية البيئة جزءاً مهماً من النظام التربوي في كل مدرسة وكل بيت، فبلدنا هو ثمرة دماء شهدائنا، ويجب أن نصونه بالنقاء.

وقال: اليوم هو ذكرى تأسيس إدارة زاخو المستقلة، وبهذه المناسبة أهنئ سكان هذه المنطقة، وخلال السنوات الماضية حققت زاخو تقدماً كبيراً، واليوم نفتتح العديد من المشاريع الأخرى.