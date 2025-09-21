حمه سعيد: حققت زاخو قفزة في القطاع التربوي خلال أربع سنوات الماضية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعرب وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، عن بالغ شكره لجهود وصبر معلمي كوردستان، متمنياً أن يكون هذا العام بداية موفقة تعود بالنفع على الأجيال وكوردستان.

جاء ذلك، في كلمةٍ له خلال مشاركته في مراسيم بدء العام الدراسي الجديد بإقليم كوردستان والتي أعلنها رئيس الوزراء مسرور بارزاني من خلال دق جرس مدرسة (دمدم) بإدارة زاخو المستقلة.

وأشار وزير التربية إلى الذكرى الرابعة لتأسيس إدارة زاخو المستقلة، التي كانت وعداً من الرئيس بارزاني وتم تأسيسها في عهد التشكيلة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني.

وقال: الذين زاروا زاخو قبل أربع سنوات، يرون اليوم أن مشاريع وأعمالاً كثيرة أُنجزت في مختلف المجالات، وأصبحت زاخو الآن مركزاً مهماً، تتركز عليها الأنظار ليس فقط في كوردستان بل على مستوى العراق أيضاً، وهذا ثمرة الجهود والتضحيات التي قدمها أهالي هذه المنطقة.

وفي المجال التربوي، أوضح حمه سعيد أنه خلال أربع سنوات من إدارة زاخو المستقلة تم إنشاء 13 مدرسة جديدة وتجديد 78 مدرسة أخرى.

كما أشار إلى أنه قبل عامين جرى التنسيق مع گوهدار شيخو، المشرف على إدارة زاخو المستقلة، بالتعاون مع جامعة زاخو وخبراء وأكاديميين، لتطوير القطاع التربوي في زاخو.

وبيّن أن نتائج هذا التنسيق كانت مؤثرة، إذ أُعدت خطة لتطوير التربية تحسنت نتائجها عاماً بعد عام، وتم تنظيم دورات تدريبية لجميع المعلمين من قبل أساتذة الجامعة والخبراء.

وقال حمه سعيد: نتائج هذا العام أظهرت أن أعلى معدل في الامتحانات الوزارية كان في إدارة زاخو المستقلة، كما تحققت نتائج جيدة جداً في بقية المجالات.

مؤكداً على ضرورة استمرار المشاريع وخطط التطوير.

كما أشار وزير التربية إلى المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، والتي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع التربوي في كوردستان، رغم وجود مشاكل في الميزانية في بعض الفترات.