مسرور بارزاني يدشّن مستشفى الأطفال في زاخو

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي، دشّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 21 أيلول (سبتمبر) 2025، مستشفى الأطفال في مدينة زاخو.

وعقب جولة تفقدية شملت مرافقه وأقسامه المختلفة، أشاد رئيس الحكومة بالمستوى الرفيع للتصميم والتنفيذ، وبحداثة الأجهزة الطبية التي جُهّز بها المستشفى.

معرباً عن أمله في أن يقدم المستشفى أفضل سبل الرعاية الصحية لأطفال المنطقة، بما يغنيهم عن تكبد عناء السفر لتلقي العلاج في أماكن أخرى.

وجدّد رئيس الحكومة تأكيده على أن حكومة إقليم كوردستان ماضية في التزامها بخدمة مواطنيها، وتجهيزهم بكافة الخدمات الأساسية التي تليق بهم في جميع أنحاء الإقليم.