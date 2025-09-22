طقس العراق.. درجات حرارة ثلاثينية والخميس يسجل ارتفاعاً جديداً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة الخميس المقبل.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 22 ايلول 2025، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً،والرياح متغيرة الاتجاة خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية،وشمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد "، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق كالتالي: السليمانية 30، دهوك 31،وأربيل32،ونينوى والأنبار وكركوك 34 ، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 36، بابل والنجف الاشرف وديوانية 37،وواسط وميسان وذي قار والمثنى 38، والبصرة 39".

وأضاف، أن "يوم الاربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم،والرياح متغيرة الاتجاة خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية،وشمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار إلى، أن "الخميس القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وتابع، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق العراق".