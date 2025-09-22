إنتاج 112 ألف شتلة في حديقة سامي عبدالرحمن بـ أربيل

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير حديقة سامي عبد الرحمن، جميل حسين، إنتاج 112 ألف شتلة وغرسة من الأشجار والأزهار سنوياً في حديقة سامي عبد الرحمن، لتزيين الحديقة نفسها والمساهمة في زيادة المساحات الخضراء في مدينة أربيل.

وقال حسين لكوردستان24: اليوم الاثنين 22 أيلول 2025، نحن ننتج سنوياً آلاف الشتلات من الأشجار والأزهار لحديقة سامي عبد الرحمن ولتشجير مدينة أربيل. كما أن لدينا مشتلين، أحدهما مخصص لإنتاج شتلات الأشجار، والآخر لإنتاج مختلف أنواع الأزهار، ويتم تغيير الإنتاج سنوياً بحسب الحاجة. فعلى سبيل المثال، هذا العام أنتجنا 112 ألف شتلة من الأشجار والأزهار.

وأضاف: الشتلات التي ننتجها هنا تُزرع حسب الموسم، إذ نزرع سنوياً ما تحتاجه الحديقة، فيما يتم توزيع قسم منها على المدارس التي تحتاجها أو تُقدَّم بشكل رسمي في المناسبات البيئية، بهدف تشجير وتجميل مدينة أربيل. كما يُوزع قسم آخر منها على الدوائر الحكومية أو لمهندسي الحدائق لتشجير الشوارع.

وأشار حسين إلى أن المشتل ينتج نوعين رئيسيين من الأزهار: زهور الزينة بجميع أنواعها وألوانها، إضافة إلى الزهور الموسمية. أما الأشجار، فهناك نحو 20 نوعاً، أبرزها أشجار التسبيح والصنوبر، لأنها تحتاج إلى كميات قليلة من الماء وتتحمل الحرارة.

وختم بالقول: نقوم بعملية التقليم في فصلي الخريف والربيع، حيث تُزرع في الخريف غالبية زهور الزينة، بينما يتم زيادة الأشجار في الغالب عبر البذور.