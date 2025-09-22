الناتو يعقد اجتماعا الثلاثاء بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يعقد ممثلو دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الـ 32 اجتماعا صباح الثلاثاء في بروكسل بطلب من استونيا، بعدما انتهكت روسيا مجالها الجوي، وفق ما ذكر مسؤول في التحالف العسكري الاثنين.

وسيُعقد هذا الاجتماع على مستوى السفراء، بموجب المادة الرابعة من معاهدة الناتو التي تنص على إجراء مشاورات بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد أعضائه.

وأفادت تالين الجمعة بانتهاك ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا والبقاء فيه لمدة 12 دقيقة، ما أثار تنديدات من الناتو والاتحاد الأوروبي ضد "استفزاز" روسي جديد، بينما نفت موسكو أي انتهاك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الاثنين "ردا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني الجمعة"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإستونية الاحد.

وكانت بولندا، العضو كذلك في الحلف الاطلسي، أعلنت مطلع أيلول/سبتمبر أن طائرات مسيرة روسية انتهكت مجالها الجوي مرات عدة في اطار الهجوم على أوكرانيا.

ودانت وارسو الهجوم ووصفته بأنه "عدوان".

AFP