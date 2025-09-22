الرعاية الصحية في العراق خلال 2025 في المراتب الأخيرة عالمياً

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وفق تقرير أصدرته مجلة CEOWORLD الأميركية، احتل العراق المرتبة 79 عالمياً و12 عربياً ضمن مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025.

وقالت المجلة خلال تقرير: إن "تصنيف الرعاية الصحية لعام 2025 يستند إلى كيفية استثمار الدول في البنية التحتية للرعاية الصحية، والكفاءات الطبية، ومدى توفر الأدوية وتكلفتها، بالإضافة إلى جاهزية الحكومات".

التقرير أشار إلى أن العراق حصل على إجمالي 33.84 نقطة من أصل 100 نقطة، حيث حصلت البنية التحتية الطبية والكوادر المهنية على 70.73 نقطة، بينما سجل توفر الدواء وتكلفته 52.88 نقطة، وجاهزية الحكومة 64.43 نقطة.

وجاءت الإمارات في الصدارة بـ52.3 نقطة، تلتها السعودية ثانياً بـ44.43 نقطة، تونس ثالثاً بـ39.37 نقطة، لبنان رابعاً بـ39.03 نقطة، البحرين خامساً بـ38.48 نقطة، الأردن سادساً بـ38.13 نقطة، ثم عمان سابعاً، الكويت ثامناً، المغرب تاسعاً، قطر عاشراً، الجزائر الحادية عشرة، العراق الثاني عشر، مصر الثالثة عشرة، السودان الرابعة عشرة، وليبيا الخامسة عشرة، عربياً.

وعالمياً، تصدرت تايوان مؤشر الرعاية الصحية بمجموع 78.72 نقطة، تلتها كوريا الجنوبية ثانياً بـ77.7 نقطة، وأستراليا ثالثاً بـ74.11 نقطة، وكندا رابعاً بـ71.32 نقطة، ثم السويد خامساً بـ70.73 نقطة.