طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 23 ايلول 2025، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع ظهور الغيوم في المنطقة الوسطى، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40) كم/س، مُسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي الغبار (3-5) كم".

وتابع أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 31، السليمانية 32، أربيل 33، نينوى 34، كركوك والأنبار 35، صلاح الدين وديالى 36، بغداد وكربلاء المقدسة 37، النجف الأشرف وواسط وبابل 38، الديوانية وميسان وذي قار 39، المثنى والبصرة 40".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع ظهور الغيوم في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق العراق".

وأشار إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق العراق".

وبين أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".