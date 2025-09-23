انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أبلغت هيئة بحرية بريطانية الثلاثاء عن "انفجار" قرب سفينة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، حيث يستهدف المتمردون الحوثيون سفن الشحن بعد اندلاع حرب غزة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كي إم تي أو" إنها تلقّت "بلاغا عن حادث على مسافة 120 ميلا بحريا (نحو 222 كيلومترا) شرق عدن"، مضيفة "أفاد القبطان بسماع دوي انفجار وتناثر مياه قرب السفينة".

ولم تُعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الحادثة التي وصفتها الهيئة البحرية بأنها "هجوم".

وقالت الهيئة إن السفينة لم تتعرض لأضرار ولم يصب أفراد طاقمها وهم في طريقهم إلى الميناء التالي، وأضافت "تُجري السلطات تحقيقا في الحادثة".

وعقب اندلاع الحرب في غزة، بدأ الحوثيون المدعومون من إيران إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وشنّ هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن مؤكدين أن ذلك يأتي اسنادا للفلسطينيين.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن المتمردون اليمنيون أنهم أطلقوا صاروخا على ناقلة نفط "إسرائيلية" في البحر الأحمر، بعد مقتل رئيس وزرائهم ونحو نصف حكومتهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء.

AFP