مقتل 15 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ 15 شخصا قتلوا فجر الأربعاء في غارات إسرائيلية طالت أنحاء عدّة في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنّ "15 شخصا قتلوا منذ منتصف الليل في قطاع غزة".

وفي مدينة غزة، قُتل سبعة أشخاص على الأقلّ في ثلاث غارات جوية استهدفت مستودعا تابعا للبلدية وخياما تؤوي نازحين في سوق فراس بوسط المدينة.

وقُتل أيضا خمسة أشخاص آخرين في غارتين جويتين طالتا مخيّم النصيرات للاجئين في وسط القطاع.

كما سقط ثلاثة قتلى في غارات أخرى على مدينة غزة.

ووسّعت إسرائيل الأسبوع الماضي هجومها البري على مدينة غزة المدمّرة كما سائر أنحاء القطاع جراء الحرب المتواصلة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتسبّب الهجوم الإسرائيلي على كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان، بحركة نزوح واسعة من المدينة، وسط إدانات دولية.

AFP