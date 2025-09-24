زيلينسكي يقول إن الصين بإمكانها اجبار روسيا على وقف الحرب

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة الثلاثاء إن بإمكان الصين، في حال رغبت، إجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الاوكراني "بدون الصين، روسيا بوتين لا قيمة لها. ومع ذلك، غالبا ما تلزم الصين الصمت وتنأى بنفسها بدل العمل من أجل السلام".

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا، قال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، إنه "منذ اليوم الأول للأزمة، حافظت الصين على موقف موضوعي وغير منحاز، داعية الى وقف الأعمال القتالية ومدافعة عن محادثات السلام بهدف التوصل إلى حل سياسي".

واشاد زيلينسكي بالدعم الأميركي لبلاده، مؤكدا أن كييف "وافقت على جميع مقترحات الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات مع روسيا لإرساء السلام".

وأضاف "نعتمد على تحركات أميركا لدفع روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أميركا وتنصت الى ما تقوله".

وفي تغيير مفاجئ، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن كييف قادرة على الانتصار في حربها ضد روسيا. حتى أنه اعتبر أن الأوكرانيين قادرون على استعادة بلادهم بالكامل "وربّما الذهاب أبعد من ذلك!".

AFP