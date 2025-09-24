مدير القسم الكوردي في إذاعة يريفان: كوردستان 24 مصدر موثوق لأخبارنا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- زار فريق كوردستان24 القسم الكوردي في إذاعة يريفان بالعاصمة الأرمينية، والتي تُعد من أقدم وأشهر الأصوات الكوردية في الخارج.

وخلال الزيارة، اطلع الفريق عن قرب على آلية عمل القسم، وأجرى لقاءات وحوارات مع المسؤولين والكوادر العاملين فيه.

وفي تصريح خاص لكوردستان24، تحدث مسؤول القسم الكوردي في إذاعة يريفان ورئيس تحرير صحيفة "الطريق الجديد" تيتال كرم، عن واقع الإذاعة ونشاط القسم الكوردي فيها.

موضحًا أن مدة البث اليومي للقسم الكوردي تبلغ نصف ساعة فقط.

وبيّن كرم أن برامجهم تتناول الأخبار والمعلومات حول أرمينيا وأجزاء كوردستان الأربعة، مع إيلاء اهتمام خاص بالثقافة الكوردية.

كما أكد أنهم يعتمدون، إلى جانب مصادرهم الخاصة، على كوردستان24 كمصدر موثوق للحصول على أحدث الأخبار.

وأوضح مسؤول القسم الكوردي في إذاعة يريفان أن "بثنا اليومي يمتد لنصف ساعة، يبدأ عند الساعة 08:00 مساءً بالتوقيت المحلي ويستمر حتى 08:30، حيث نقدّم خلال هذه الفترة أهم الأخبار الخاصة بأرمينيا وأجزاء كوردستان الأربعة، إلى جانب برامج ثقافية كوردية.

تأتي زيارة كوردستان24 لإذاعة يريفان للتأكيد على أهمية الحفاظ على هذا الصوت التاريخي الكوردي في المهجر، والسعي إلى تعزيز العلاقات الإعلامية بما يخدم إيصال المعلومات الدقيقة إلى المجتمع الكوردي في مختلف أنحاء العالم.