زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب ولاية باليكسير التركية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شهدت ولاية باليكسير التركية، اليوم، زلزالًا بلغت قوته 4.5 درجات، سبقه في وقت سابق زلزال آخر في بحر إيجه بقوة 4.8 درجات، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية باليكسير غرب تركيا. وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع في منطقة صنديرغي الواقعة في الولاية، وعلى عمق 7 كيلومترات. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وفي سياق متصل، كانت منطقة بحر إيجه الواقعة أيضًا في غرب تركيا قد تعرضت، صباح الإثنين 22 أيلول/سبتمبر، لهزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ورد في بيان رسمي سابق صادر عن "آفاد".

وأشارت الهيئة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 8.99 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون أن يتم تسجيل أي بلاغات تفيد بوقوع إصابات أو أضرار مادية في المناطق المحيطة بمركز الهزة.

الهزّتان لم تتسببا في أي خسائر بشرية أو أضرار حتى لحظة إعداد هذا الخبر، بينما تواصل الجهات المختصة مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقتين بالتعاون مع فرق الطوارئ المحلية.