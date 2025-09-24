رئيس بلدية لندن: ترامب "عنصري" و"معاد للمسلمين"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وصف رئيس بلدية لندن صادق خان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "عنصري" و"معاد للمسلمين" الأربعاء بعدما لمح الأخير إلى أن السياسي البريطاني يسعى لتطبيق الشريعة في عاصمة المملكة المتحدة.

ودخل خان المنتمي إلى حزب العمال (يسار وسط) في سجال مع الجمهوري ترامب خلال السنوات الماضية، علما أن جذور الخلاف الأخير تعود إلى تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال خان لشبكة "سكاي نيوز" "أعتقد أن ترامب أظهر أنه عنصري ومتحيز جنسيا وكاره للنساء ومعاد للمسلمين".

أفاد ترامب أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "أَنظر إلى لندن حيث لديكم رئيس بلدية سيء للغاية. لقد تغيّرت، تغيّرت كثيرا".

وأضاف "يريدون الآن تطبيق الشريعة. لكنكم في بلد مختلف، لا يمكنكم القيام بذلك".

سعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المنتمي أيضا إلى حزب العمال جاهدا للحفاظ على علاقة وديّة مع ترامب، بما في ذلك عبر استقباله في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة الأسبوع الماضي.

ولفت خان إلى أن لندن تحتل المركز الأول في العديد من المؤشرات مثل الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أنه "فخور للغاية لأننا أعظم مدينة في العالم".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الوزير في الحكومة بات ماكفادن إن ترامب "يسيء تفسير" لندن.

ويشغل خان، وهو مسلم، منصب رئيس بلدية لندن منذ العام 2016. وانتقد في ذلك العام ترامب الذي كان مرشّحا للرئاسة على خلفية مقترحه منع دخول مواطني بعض البلدان ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقبل زيارة الدولة الأولى التي أجراها ترامب عام 2019، شبهه خان بـ"الدكتاتوريين الذين حكموا في أوروبا في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي".

من جانبه، وصف ترامب رئيس بلدية لندن بـ"الفاشل" وتحداه بالخضوع إلى اختبار لمعدل الذكاء.

وقال خان لـ"آي تي في لندن" الأربعاء "أعتقد أنني اكتسبت حقوق المتعدّين على الملكية لقاء كمية الوقت الذي قضيته في ذهن دونالد ترامب.. آمل ألا يرسل لي فاتورة لكل الوقت الذي أمضيته هناك".

المصدر: فرانس برس