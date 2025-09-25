الرئيس بارزاني: الوطن ليس خريطة على الورق بل دم يُسرى في العروق
أربيل (كوردستان24)- وصف الرئيس مسعود بارزاني الوطن بأنه ليس خريطة على الورق بل دم يسرى في العروق، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لاستفتاء كوردستان.
وقال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 25 أيلول 2025، بمناسبة الذكرى لاستفتاء كوردستان، " الوطنُ ليس خريطةً على الوَرَقِ، بل دمٌ يَسرى في العروق، ما تزرَعُە الیومَ ستَحصدە غداً".
ما تزرَعُە الیومَ ستَحصدە غداً.