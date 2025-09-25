مزارع حلبجة النموذجي: الجفاف أثر على إنتاج الرمان

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حلبجة التي اشتهرت برمانها اللذيذ ومياهها العذبة، ولا سيما صنف "ساڵەخانی"، تقترب من موسم جني محاصيلها.

بشكل عام يبدأ موسم نضوج رمان حلبجة في مطلع شهر تشرين الثاني ويستمر حتى منتصف شهر شباط.

آزاد محمد، المعروف بـ"المزارع النموذجي في حلبجة"، قال لمراسل كوردستان24: الجفاف كان له تأثير واضح على عدة مناطق، خصوصاً الأراضي الواقعة في المنحدرات والمرتفعات، ما أدى إلى تأخر نضوج الرمان في تلك المناطق، بل إن بعض الأشجار قد جفّت.

وأشار إلى أن الوضع يختلف من بستان إلى آخر، موضحاً: في بستاني قمت بتأمين المياه اللازمة للأشجار، ولهذا أثمرت أشجار الرمان بشكل جيد.

من جانبه، قال مدير زراعة حلبجة، ستار محمود، لمراسل كوردستان24: خلال العامين الماضيين تمكنّا من تصدير كميات من محصول الرمان وعدة منتجات زراعية أخرى إلى الأسواق الخارجية، معبّراً عن أمله في أن تتواصل هذه الخطوات وتتوسع، بحيث يشمل التصدير جميع المنتجات الزراعية التي يتجاوز إنتاجها حاجة السوق المحلي، ولا تتوفر للمزارعين فرصة لتصريفها داخلياً.

تملك حلبجة وسهل شارزور نحو 80 ألف دونم من الأراضي الصالحة لغرس أشجار الرمان. وتنتج المحافظة سنوياً نحو 35 ألف طن من الرمان. ويصل ارتفاع شجرة الرمان إلى ما بين مترين وخمسة أمتار، فيما قد يبلغ عمرها في الظروف المناسبة 150 عاماً.

وأصبح الرمان رمزاً لهوية حلبجة، إذ يُقام سنوياً أكبر مهرجان لهذا المحصول في المحافظة، يجذب آلاف السياح والزوار لمشاهدة فعالياته.