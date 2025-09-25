غارات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شنّت إسرائيل، اليوم الخميس، ضربات على صنعاء، بحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين ووزير الدفاع الإسرائيلي، غداة سقوط جرحى في مدينة إيلات بجنوب الدولة العبرية جراء هجوم بطائرة مسيّرة تبنّاه المتمردون.

وأفادت قناة "المسيرة" بوقوع "عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء"، تزامناً مع إعلانها بدء بث الكلمة الأسبوعية لزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في العاصمة بسماع دوي انفجارات.

من جهته، أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش استهدف مواقع للحوثيين في صنعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن مسيّرة أُطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات الساحلية (جنوب) في هجوم أوقع 22 جريحاً وفق الإسعاف الإسرائيلي.

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد شديد.

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، دعا رئيس بلدية إيلات إيلي لنكري إلى "ضرب الحوثيين بقوة"، مؤكداً أن هجمات الحوثيين المتكررة "عطلت العمل في ميناء إيلات".

والخميس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، فيما أصابت مسيّرة مدينة إيلات، مع تأكيد الحوثيين تنفيذ عمليات ضد الدولة العبرية.

وعقب اندلاع الحرب في غزة، بدأ الحوثيون إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وشنّ هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن، مؤكدين أن ذلك يأتي اسناداً للفلسطينيين.

وفي المقابل، شنّت إسرائيل ضربات دامية على مناطق سيطرة المتمردين في اليمن، شملت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء، واستهدفت في الأسابيع الأخيرة مسؤولين حوثيين.

وفي أواخر آب/أغسطس، قُتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وتسعة وزراء ومسؤولان، في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً لهم في صنعاء.

وفي أيلول/سبتمبر، قُتل 46 شخصاً على الأقل في هجمات استهدفت العاصمة اليمنية ومحافظة الجوف (شمال)، بينهم 38 في صنعاء حيث طالت الضربات مقار ومؤسسات إعلامية مرتبطة بالحوثيين.

المصدر: فرانس برس