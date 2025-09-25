وزارة النفط الاتحادية تعلن التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير نفط كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الخميس، عن اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتولى تصديره عبر الأنبوب العراقي-التركي عن طريق ميناء جيهان التركي.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الاتفاق يأتي نتيجة جهود ومباحثات مستمرة خلال الأشهر الماضية، ويهدف إلى تعزيز دور العراق في سوق الطاقة العالمي وضمان الشفافية في إيرادات النفط وزيادة مدخولات الموازنة العامة، بما يسهم في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يلي نص البيان:

في إطار حرص الحكومة الاتحادية على إدارة الثروة الوطنية بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، تعلن وزارة النفط عن التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في اقليم كوردستان - عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي - إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، داخل العراق لتتولى الشركة تصديره عبر الانبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.

ويأتي هذا الاتفاق ثمرة جهود حثيثة ومباحثات مستمرة خلال الأشهر الماضية، انطلقت من رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور العراق كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي. وصون سيادة العراق والدفاع الصارم عن مصالحه الوطنية وحقوق جميع العراقيين.

ويشمل الاتفاق وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة، وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، مما ينعكس إيجابًا على قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، وتوفير مرتكزات الاستقرار الاقتصادي للعراق وشعبه من شماله الى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.

وتجدد الوزارة التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعًا عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور.

وزارة النفط الاتحادية

جمهورية العراق

بغداد 25 أيلول 2025