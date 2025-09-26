شركة DNO ترحب باتفاق استئناف تصدير النفط

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة DNO ASA، وهي شركة نفط وغاز نرويجية، اليوم أنها تلقت إخطارًا بالاستعداد لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي-التركي بحلول 27 سبتمبر 2025. يأتي هذا الإعلان في أعقاب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه رسميًا أمس بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان وعدة شركات نفط دولية.

وفقًا لبيان صادر عن شركة DNO، سيتم تخصيص حصة حكومة إقليم كردستان من مبيعات حقل طاوكي، والتي تبلغ حاليًا 38 ألف برميل يوميًا، للتصدير. أما الكمية المتبقية من النفط، والتي تمثل حصة مجموعة المقاولين الأجانب المكونة من DNO وGenel Energy International Limited، والتي تبلغ حاليًا 30 ألف برميل يوميًا في المتوسط، فستستمر في البيع للمشترين المحليين بموجب العقود القائمة.

وصرح بيجن مسور رحماني، الرئيس التنفيذي للعمليات، قائلاً: "يسر شركة DNO أن تستأنف صادرات نفط إقليم كردستان وتتجه الآن نحو الأسواق الدولية". وأضاف: "لقد قررنا حاليًا عدم المشاركة المباشرة في التصدير وسنواصل بيع نفطنا شهريًا، نقدًا وعلى متن السفن، لعملائنا بسعر يقل عن 30 دولارًا أمريكيًا للبرميل."

وأضاف رحماني: "نحن ندرك أن عملاءنا قد وضعوا خططهم الخاصة للنفط الذي يشترونه منا، وهذه خطوة نرحب بها بحرارة، لأنها تدعم مشروع توسيع الصادرات."

ومن المقرر أن تنتهي اتفاقيات التسوية بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط الدولية المشاركة في نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى 14 دولارًا أمريكيًا للبرميل (بعد خصم تكاليف النقل) في منتصف ديسمبر. سيتم تعديل هذا المبلغ في عام 2026 بناءً على تقييم "النماذج التجارية والعقود" من قبل مستشار تعينه بغداد.

وذكر رحماني: "لقد أطلقت DNO مؤخرًا مشروعًا كبيرًا لتوسيع الإنتاج في حقلي طاوكي وبيشخابور لاستبدال المعدات المتضررة خلال هجمات الطائرات بدون طيار في يوليو الماضي. وبعد ذلك، سيتم حفر ثماني آبار نفط في عام 2026 بهدف إنتاج 100 ألف برميل يوميًا." وأضاف: "فقط من خلال الاستمرارية والقدرة على التنبؤ بالتمويل يمكننا دعم هذا البرنامج الكبير. ربما نكون قد تخلينا عن بعض أموالنا، أو ربما لا، لكننا بالتأكيد سنحقق قيمة أكبر بكثير من الاستثمارات التي نقوم بها ليس فقط لأنفسنا، بل لجميع العراقيين."

DNO ASA هي شركة نفط وغاز نرويجية تعمل في الشرق الأوسط وبحر الشمال وغرب إفريقيا. تأسست الشركة عام 1971 ومدرجة في بورصة أوسلو. تمتلك حصصًا في تراخيص برية وبحرية وتشارك في أعمال التطوير والإنتاج في إقليم كردستان العراق والنرويج والمملكة المتحدة وكوت ديفوار وهولندا واليمن.