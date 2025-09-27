غزال عوزير: زيادة إنتاج النفط تصب في مصلحة كوردستان والعراق

منذ 29 دقيقة

أوضحت المدير العام للعقود والشؤون الاقتصادية في وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كوردستان، غزال عوزير، أن صادرات نفط كوردستان إلى ميناء جيهان والأسواق العالمية متوقفة منذ نحو ثلاث سنوات، الأمر الذي ترك أثراً كبيراً على شركات النفط المحلية.

وقالت في تصريحٍ لـ كوردستان24: أحد العوامل الأساسية للاستثمار هو أن تتمكن الشركة من بيع إنتاجها بأفضل الأسعار، لكن الشركات المحلية تبيع النفط بأسعار أقل من السعر العالمي، وهذا أدى إلى حصولها على أموال أقل وضعف قدرتها على الاستثمار، مما انعكس على تراجع حجم الإنتاج.

وأشارت عوزير إلى أن سبباً آخر لتراجع الإنتاج يعود إلى عوامل تقنية، إذ إن النفط بقي لفترة طويلة غير مصدر عبر الأنابيب.

معربة عن أملها في أن تستعيد الشركات المحلية قدراتها لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول، مؤكدة أن رفع مستوى الإنتاج يصب في مصلحة الإقليم والعراق على حد سواء.

وأضافت: أجرت وزارة الموارد الطبيعية إصلاحات مهمة، وأصبحت تراقب بشكل مباشر عمل شركات النفط.

وتابعت: رأس المال عنصر أساسي للشركات، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استثمار من دون تمويل.

كما أوضحت عوزير أن جميع حقول النفط في إقليم كوردستان تصدر إنتاجها حالياً إلى ميناء جيهان.

وقالت: وفق قانون الموازنة، تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم 50 ألف برميل نفط يومياً للاستهلاك المحلي، وما يتبقى يُرسل إلى ميناء جيهان للتصدير.