مصرع امرأتين صوماليتين أثناء محاولة لعبور المانش من فرنسا

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- لقيت امرأتان صوماليتان حتفهما ليلاً أثناء محاولة مجموعة من المهاجرين عبور المانش إلى بريطانيا، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية السبت، مشيرة إلى إنقاذ نحو 60 شخصاً آخرين، فيما انتشلت جثة مهاجر آخر من قناة في غرافلين (شمال).

ووقعت الحادثة الأولى جنوب سواحل نوفشاتيل-أردولو عندما كان نحو مئة شخص يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير.

وقالت النيابة العامة في بولونيي سو مير إن الضحيتين "امرأتان صوماليتان".

وقالت المسؤولة في مونتروي-سور-مير إيزابيل فرادان-تيرود إن نحو 60 شخصاً "يتلقون الرعاية حالياً".

وأفادت بأن زوجين وطفلهما يعانون انخفاضاً معتدلاً في درجة حرارة الجسم نقلوا إلى المستشفى في بولونيي.

تزامناً، عثر على جثة مهاجر آخر صباح السبت في غرافلين (شمال) في قناة تؤدي إلى البحر، بحسب ما أفادت إدارة المنطقة ووفق معاينات فريق وكالة فرانس برس.

وترفع الحادثة الأخيرة عدد الوفيات خلال محاولات عبور المانش إلى 26 على الأقل هذا العام، بحسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى بيانات رسمية.

ومنذ كانون الثاني/يناير، وصل عدد قياسي من المهاجرين (31 ألف شخص) إلى بريطانيا عبر المانش على متن قوارب صغيرة.

وبناء على خطة فرنسية-بريطانية جديدة، يمكن للمملكة المتحدة إعادتهم بعد وصولهم إذا ارتأت أنه لا يحق لهم اللجوء، بمن فيهم أولئك الذين مرّوا في "بلد آمن" للوصول إلى سواحل المملكة المتحدة.

في المقابل، ستوافق لندن على استقبال عدد مماثل من المهاجرين من فرنسا يرجّح أن يحصلوا على حق اللجوء.

لكن الخطوة لم تثن المهاجرين عن خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر بعدما مروا بصعوبات كبيرة وخاطروا لتحقيق هدفهم النهائي.

ورأى فريق فرانس برس الجمعة مئات المهاجرين في منقطة غرافلين في شمال فرنسا يستعدون لعبور المانش من نقاط مختلفة على الشاطئ ما أن تسمح الأحوال الجوية بذلك.

وعبّر عدد من المهاجرين الذين قابلتهم فرانس برس في وقت سابق هذا الأسبوع في مخيم مؤقت في لون-بلاج قرب دانكيرك عن نيتهم المضي بالرحلة.

وقال سعد، وهو فلسطيني يبلغ 30 عاماً قدم من العراق، "إذا بقيت هنا سأموت. وإذا عدت من حيث أتيت، سأموت أيضاً".

المصدر: فرانس برس